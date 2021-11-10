Более 150 центров "Точка роста" открыли на Ставрополье за последние три года

СТАВРОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Более 50 тыс. детей из Ставропольского края прошли обучения в 166 центрах образования "Точка роста", созданных за последние три года. До 2024 года в регионе планируют открыть еще 242 центра, сообщила в среду пресс-служба Министерства образования Ставропольского края.

"В текущем году в крае открылись 54 центра "Точка роста" естественно-научной направленности. Возможности новых лабораторий уже изучают более 14 тыс. школьников. В предыдущие годы были созданы 112 центров образования цифрового и гуманитарного профилей, в которых обучение проходят свыше 40 тыс. детей", - пояснили в пресс-службе.

Открытие центров образования проходит в рамках регионального проекта "Современная школа" нацпроекта "Образование". Центры образования "Точка роста" - специальные образовательные центры, создаваемые на базе школ в селах и малых городах. Их работа направлена на подготовку детей по цифровому, естественно-научному, техническому и гуманитарному профилям.

"Создание таких центров на сельских территориях позволяет обеспечивать равные возможности для освоения разных образовательных программ школьниками сельских и городских школ", - приводит пресс-служба слова начальника отдела общего образования Министерства образования Ставрополья Ольги Чубовой.

Нацпроект "Образование" рассчитан на период с 2019 года по 2024 год. Планируется, что в результате реализации проекта будет обеспечена глобальная конкурентоспособность российского образования, а также вхождение РФ в число десяти ведущих стран по качеству общего образования.