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Генсек ООН заявил о проблемах с определением стандартов выхода на углеродную нейтральность

Антониу Гутерриш планирует создать группу экспертов, которая определит необходимые стандарты

ООН, 10 ноября. /ТАСС/. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш намерен создать группу экспертов, которая определит стандарты выхода на углеродную нейтральность для компаний, поскольку в этой сфере существует много путаницы и недопонимания.

"Инициатива по выходу на углеродную нейтральность - важный шаг со стороны частных компаний по выполнению своих обязательств. Но налицо дефицит надежности и избыток путаницы при подсчете снижения выбросов и достижения углеродной нейтральности, - отметил Гутерриш в видеообращении к участникам продолжающейся в Глазго 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26). - Используются различные показатели и способы измерения".

"Поэтому я намерен создать группу экспертов, чтобы предложить ясные стандарты измерения и анализа осуществления обязательств по выходу на углеродную нейтральность со стороны негосударственных организаций", - добавил генеральный секретарь ООН.

Ранее несколько ведущих мировых компаний объявил о планах достижения углеродной нейтральности (когда компания полностью компенсирует выбросы в атмосферу парниковых газов при своей работе) в ближайшие десятилетия для предотвращения изменения климата. Подобные планы есть у таких гигантов, как Apple, Amazon, а компания Google уже ранее заявила о достижении углеродной нейтральности.

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Гутерриш, Антониу
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