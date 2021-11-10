Эксперт: исторические отели и гостевые дома в России нуждаются в программах поддержки

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Программы поддержки культурно-исторических отелей, усадебных комплексов, гостевых домов нужно создавать в РФ для привлечения внимания к этим туристическим объектам. Такое мнение высказала в среду вице-президент Национального туристического союза Инна Пехова.

"Очень важно - культурно-исторические отели и усадьбы. <…> В России более 3 тыс. усадебных комплексов, которые находятся в разном состоянии, но при этом они являются магнитом [для туристов]. <…> Необходимо создавать программы поддержки для исторического наследия и для воссоздания усадебных комплексов, отелей, которые имеют свою историю определенную", - сказала она в ходе осенней сессии ежегодного форума "Международный день импорта и экспорта".

Кроме того, по мнению Пеховой, необходимо усилить поддержку гостевых домов, которых насчитывается в России порядка 13 тыс., с учетом традиций и особенностей места их расположения. "Если мы посмотрим на мировую практику, формат Relais & Chateaux, где ты приезжаешь, и хозяин или семья являются хозяевами небольшого отеля, при этом есть либо винодельня, либо сырная, какая-то ферма. Когда ты попадаешь и ощущаешь именно гостеприимство этой страны в лице той пары и места. В нашей стране необходимо это тоже развивать, и у нас большой потенциал для этого есть уже", - добавила она.

Как отметила эксперт, гостевые дома ярко отражают особенности места, где они расположены, что позволяет создавать экскурсионные маршруты, раскрывающие уникальность той или иной территории. "То есть, ты проживаешь в своем доме, он находится где-нибудь в небольшом городе, <...> и экскурсия, которая может быть создана хозяином такого места, - она будет уникальна и будет раскрывать его, органично вписываться в маршрут. [Гостевые дома] могут оказать яркую эмоциональность, которая сейчас в тренде", - подчеркнула Пехова.

Также, как считает она, поддержать сферу гостеприимства поможет использование продукции местных фермеров. "Конечно же, вовлекать местное население в работу, то есть предоставлять рабочие места и обучать именно гостеприимству", - сказала эксперт.