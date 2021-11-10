Ставрополье подготовит заявку на капремонт 24 школ в 2022 году

СТАВРОПОЛЬ, 10 ноября. /ТАСС/. Ставрополье готовит заявку на участие 24 школ в федеральной программе капитального ремонта общеобразовательных учреждений в 2022 году. В общей сложности капитальный ремонт в регионе требуется 55 учреждениям, сообщили журналистам в среду в пресс-службе краевого парламента.

"По информации краевого министерства образования, заявка на ремонт 24 школ в 2022 году должна быть подана до 25 ноября. Всего в регионе насчитывается 55 школ, подходящих под условия программы, их ремонт рассчитан на последующие годы", - говорится в сообщении по итогам заседания профильного думского комитета.

Президент РФ Владимир Путин ранее поручил подготовить программу капитальных ремонтов школ до 2026 года. По словам главы государства, примерно 10% школ в России требуют капитального ремонта, а менее 1% находятся в аварийном состоянии. В 2022 году, по планам Минпросвещения РФ, будут отремонтированы порядка 1,5 тыс. школ.