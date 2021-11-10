Светомузыкальные шоу будут показывать на отремонтированной по нацпроекту площади в Липецке

ЛИПЕЦК, 10 ноября. /ТАСС/. Светомузыкальные шоу будут показывать на площади спорткомплекса "Звездный", отремонтированной в Липецке по нацпроекту. Об этом сообщил в среду журналистам глава администрации региона Игорь Артамонов

"Подрядчик приступил к настройке светового оборудования на обновленной площади спорткомплекса - там вскоре появится современный каток, на котором по вечерам будут устраивать светомузыкальное шоу", - сказал Артамонов. Он пояснил, что световое оборудование будет интегрировано со светодиодным экраном на фасаде спорткомплекса, и на нем планируют демонстрировать видеоролики.

"Программа шоу, а также музыкальное сопровождение пока держатся в секрете", - заметил Артамонов.

Как ожидается, площадь катка составит 2,5 тыс. кв м, он расположится вокруг фонтана. Реконструкцию пространства провели в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда" при поддержке со стороны инвесторов. "Интерактивный музыкальный фонтан очень понравился жителям и гостям Липецка, убежден, что каток люди тоже оценят по достоинству, и обновленная площадь зимой тоже будет радовать липчан", - заключил Артамонов.