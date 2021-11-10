Минобразования Таджикистана предложило России адаптировать учебники по русскому языку

ДУШАНБЕ, 10 ноября. /ТАСС/. Первый заместитель министра образования и науки Таджикистана Мухаммаддовуд Саломиён предложил российским коллегам создать рабочую группу для разработки и адаптации учебников по русскому языку для таджикских школ и вузов. Соответствующее предложение было сделано в ходе круглого стола "Состояние и перспективы гуманитарного сотрудничества Таджикистана и России: образование, наука, культура", состоявшегося в рамках Седьмого межпарламентского форума Таджикистана и России в среду в режиме видеоконференции.

"Министерство образования и науки Таджикистана предлагает обсудить вопросы получения доступа к школьным электронным библиотекам РФ, а также получения электронных версий учебников на русском языке для их дальнейшей адаптации и издания в республике", - сообщил Саломиён. Он добавил, что предлагается также создать двустороннюю рабочую группу по адаптации и разработке серии учебно-методических комплексов по русскому языку для системы общего образования Таджикистана. Замминистра уточнил, что в Таджикистане насчитывается 38 русскоязычных школ, 173 школы имеют классы с русским языком, для них изданы книги, подготовленные известными русистами, авторским коллективом Санкт-Петербургского университета, и проводятся курсы повышения квалификации педагогов по русскому языку и литературе.

Вместе с тем Саломиён отметил, что система образования Таджикистана находится в состоянии реформирования. Он указал на главные вызовы, стоящие перед системой образования на всем пространстве СНГ, обусловленные процессами глобализации и такими факторами, как развитие технологий, инновации в подходах образовательного процесса и многоуровневый подход в образовании. По его словам, Минобразования считает целесообразным разработать совместные образовательные программы между педвузами Таджикистана и России, которые могут создать предпосылки для научно обоснованного перехода отношений профильных ведомств на более качественный уровень. "Выражаем готовность разработать программы двойного диплома по педагогическим направлениям", - резюмировал первый замминистра.