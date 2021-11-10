Санкт-Петербург вошел в число креативных городов ЮНЕСКО в категории "Гастрономия"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Санкт-Петербург стал участником Сети креативных городов ЮНЕСКО в категории "Гастрономия". Решение о включении в этот перечень принято независимыми экспертами международной программы, сообщили в среду в пресс-службе администрации губернатора города.

"Включение нашего города в международное пространство креативных городов - это доверие и высокая оценка петербургского гостеприимства. Уверен, что признание авторитетными экспертами наших достижений откроет перед Петербургом новые возможности в сфере международного сотрудничества и гастрономического туризма", - привели в пресс-службе слова главы города Александра Беглова.

В Смольном отметили, что "Петербург стал единственным российским городом - участником "Сети креативных городов ЮНЕСКО"". Эта программа создана в 2004 году. В настоящее время она объединяет свыше 240 городов из более чем 80 стран мира, представляющих одно из семи направлений: гастрономия, декоративно-прикладное искусство и народное творчество, дизайн, кинематография, литература, цифровое искусство и музыка. Участие в ней дает возможность городам использовать ее информационные ресурсы для представления проектов широкой международной аудитории.

Ранее с инициативой подачи заявки Санкт Петербурга в номинации "Гастрономия" выступили комитет по развитию туризма и городское Конгрессно-выставочное бюро. Ее одобрили Министерство культуры РФ и Комиссия РФ по делам ЮНЕСКО.

Гастрономический туризм включен в программу "Новая туристская география", разрабатываемую комитетом по развитию туризма Санкт-Петербурга. На официальном туристском портале Visit Petersburg создан специальный раздел на русском и английском языках, где можно найти информацию об истории петербургской кухни и ресторанах города. В Петербурге регулярно проходят гастрономические фестивали и форумы.