Авиакомпания "Россия" назвала Superjet 100 в честь Суздаля к тысячелетию города

ТАСС, 10 ноября. Авиакомпания "Россия" презентовала новый лайнер отечественного производства Superjet 100, названный в честь Суздаля в преддверии 1000-летия древнего города, которое будет отмечаться в 2024 году. 10 ноября самолет осмотрел врио губернатора Владимирской области Александр Авдеев, передает корреспондент ТАСС.

Имя "Суздаль" получил пассажирский лайнер Superjet 100, рассчитанный на 87 пассажиров. Самолет, поступивший на днях в парк авиакомпании, будет выполнять рейсы по 25 направлениям из столичного аэропорта Шереметьево. 10 ноября он вылетел в Ижевск.

"Superjet 100 - современная отечественная машина, которая обслуживает большинство направлений по России. И то, что авиакомпания "Россия" сейчас запускает такой прекрасный самолет с названием "Суздаль", и он будет обслуживать пассажиров, которые находятся далеко за пределами Владимирской области, Суздаля, но о нем узнают люди в Ижевские, других городах - это, мне кажется, прекрасный способ привлечь внимание к истории Владимирской земли, к истории самого города Суздаля. Кто-то поинтересуется, кто-то приедет как турист, поэтому, надеюсь, этот самолет внесет свою лепту в развитие привлекательности Владимирской области", - отметил врио губернатора.

На фюзеляже самолета название древнего города написали на русском и английском языках, что, как пояснили представители авиакомпании, позволит привлечь внимание как отечественных, так и зарубежных пассажиров. Авиакомпания "Россия" является крупнейшим эксплуатантом Superjet 100. Согласно утвержденным планам, к концу 2021 года флот перевозчика будет насчитывать 66 отечественных лайнеров Superjet 100, к концу 2022 года их количество достигнет 87.

"Мы все знаем, что через несколько лет Суздаль будет отмечать 1000-летие, и авиакомпания хотела бы дать старт такому празднованию и показать нашим пассажирам, что есть такой город", - добавил официальный представитель авиакомпании "Россия" Сергей Стариков.

В январе 2015 года президент России Владимир Путин подписал указ о праздновании 1000-летия основания Суздаля в 2024 году - к этому времени планируется обновить инфраструктуру города, построить несколько соцобъектов, отреставрировать памятники. Суздаль считается жемчужиной Золотого кольца России, ежегодно его посещают более 1 млн туристов. Главными достопримечательностями города считаются архитектурный ансамбль Суздальского Кремля, Спасо-Евфимиев монастырь, Музей деревянного зодчества, Торговая площадь. На их фоне сняли десятки российских и зарубежных художественных фильмов.