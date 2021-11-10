Россия рассчитывает на расследование инцидента с миротворцами ООН в столице ЦАР

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Москва рассчитывает, что расследование установит причины инцидента с миротворцами Многопрофильной комплексной миссии ООН по стабилизации в Центрально-Африканской Республике (МИНУСКА), которые получили ранения в результате обстрела их автобуса. Об этом заявила в четверг на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы отмечаем, что центральноафриканские власти незамедлительно заявили о готовности провести совместно с руководством миссии ООН расследование всех обстоятельств случившегося, и мы рассчитываем, что оно позволит установить причины происшествия, принять исчерпывающие меры по недопущению подобных случаев впредь", - сказала она, отвечая на соответствующий вопрос.

Как отмечается в заявлении МИНУСКА, по меньшей мере десять египетских миротворцев получили ранения при обстреле автобуса, на котором они передвигались по столице страны Банги. Охрана президента республики Фостен-Арканжа Туадеры без предупреждения открыла огонь по автобусу с невооруженными сотрудниками полицейского подразделения Египта, следовавшему к базе миротворцев.