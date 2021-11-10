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Захарова: РФ разделяет инициативу Казахстана о взаимном признании сертификатов вакцинации

По словам официального представителя МИД РФ, сейчас на этом направлении "ведется активная проработка различных ведомств двух стран"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Российская сторона в принципиальном плане поддерживает казахстанскую инициативу о взаимном признании сертификатов вакцинации и ведет на этом направлении комплексную работу для формирования соответствующей процедуры признания сразу с группой стран. Об этом заявила в среду на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

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"В принципиальном плане Россия поддерживает инициативу казахстанских партнеров о взаимном признании прививочных сертификатов. Одной из потенциальных платформ для реализации подобной инициативы могло бы стать приложение "Путешествую без COVID-19", - указала дипломат.

По ее словам, сейчас на этом направлении "ведется активная проработка различных ведомств двух стран". Захарова обратила внимание, в частности, что 2 ноября прошла очередная встреча по этому вопросу представителей Роспотребнадзора, Минцифры и МИД РФ.

"В России сформирована также межведомственная рабочая группа по вопросу признания сертификатов о вакцинации, подготовлен проект соответствующего соглашения, который проходит процедуру согласования с заинтересованными федеральными органами и ведомствами нашей страны, - отметила она. - Планируется упорядочить признание прививочных сертификатов сразу с группой стран".

При этом дипломат воздержалась от прогнозов по срокам принятия соответствующего решения. "Не могу говорить о конкретных сроках. Могу только заверить, что эта работа ведется чрезвычайно интенсивно", - резюмировала она.

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КазахстанРоссияЗахарова, Мария ВладимировнаПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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