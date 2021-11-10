{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия COVID-19

Часть классов в школах Ненецкого округа перевели на удаленное обучение из-за коронавируса

Остальные работают в обычном режиме

ТАСС, 10 ноября. Часть классов в двух школах Ненецкого автономного округа перевели на дистанционное обучение до 12 ноября из-за коронавируса и высокой заболеваемости ОРВИ, сообщает в среду пресс-службы администрации региона.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

"В двух школах региона частично приостановлен образовательный процесс. На дистанционное обучение в связи с коронавирусом и высоким процентом заболеваемости ОРВИ по предписанию управления Роспотребнадзора по НАО переведены три класса в школе поселка Искателей и один класс в школе №3 Нарьян-Мара", - говорится в сообщении.

Остальные школы, а также детские сады, организации профессионального и дополнительного образования региона работают в обычном режиме.

С начала пандемии в НАО официально зарегистрировали 2 925 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом, за последние сутки - 16 случаев. Выздоровели с начала пандемии 2 702 человека. В регионе зарегистрировали 65 летальных исходов от коронавируса. В Ненецком автономном округе действует режим повышенной готовности, посты эпидконтроля в аэропорту Нарьян-Мара, на посадочных площадках в Нижней Пеше, Оме и Неси, обязательный масочный режим, система QR-кодов при посещении общественных мест и мероприятий.

Теги
РоссияНенецкий автономный округПандемия COVID-19
Академии "Маяк" в Нижнем Новгороде присвоили имя Андрея Сахарова
Здание образовательного центра Росатома было отреставрировано и теперь готово к проведению лекций, мастер-классов, выставок, семинаров, конференций и других мероприятий
Читать полностью