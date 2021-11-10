Власти Бурятии пересчитают сниженные из-за изменения нормативов зарплаты учителей

УЛАН-УДЭ, 10 ноября. /ТАСС/. Власти Бурятии пообещали произвести перерасчет зарплаты учителям, чей заработок снизился после уменьшения числа учеников в школе. Об этом сообщили журналистам в среду в пресс-службе регионального правительства.

"По итогам совещания принято решение о том, что при снижении численности контингента фонд оплаты труда не снижается. Перерасчет оплаты труда педагогам, у кого зарплата все-таки снизилась, будет произведен до конца 2021 года", - отметили в пресс-службе.

В правительстве пояснили, что 29 октября закончилась тарификация педагогических работников на 2022-2023 учебный год, произошло изменение нормативов фондов оплаты труда, так как в одних общеобразовательных учреждениях произошел отток учащихся, а в других их количество увеличилось. В учреждениях, где произошел отток учащихся, должен был снизиться фонд оплаты труда.

"Учителям средних общеобразовательных школ Бурятии, у которых произошло снижение заработной платы из-за уменьшения количества учащихся, но не в связи с уменьшением учительской нагрузки, произведут перерасчет заработной платы с 1 сентября текущего года. На эти цели подана бюджетная заявка на сумму около 104 млн рублей. Решение принято на совещании при главе Бурятии", - сообщили в пресс-службе.

​​​​Ранее в местных соцсетях появилось обращение от учителей одной из школ в сельской местности Республики Бурятии. В нем говорилось об уменьшении зарплаты педагогов.