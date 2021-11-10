В Псковской области из-за АЧС уничтожили порядка 90 тыс. свиней

ПСКОВ, 10 ноября. /ТАСС/. Порядка 90 тыс. свиней уничтожили в Псковской области из-за вспышек африканской чумы свиней, сообщил в среду руководитель Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора Олег Емцев.

"У нас уже в этом году есть случаи в регионах [уничтожения поголовья свиней, зараженных АЧС], в частности в Псковской области порядка 90 тыс. голов [свиней] уничтожили. Это колоссальный экономический ущерб для предприятия и региона, потеря рабочих мест и так далее. Псковская область является одной из крупнейших по количеству голов - 1,5 млн. голов находится на территории Псковской области", - сказал Емцев.

Он также добавил, что в следственные органы передали материалы по факту возможного сокрытия вспышки АЧС в регионе. В октябре 2021 года пресс-служба Россельхознадзора объявила, что ведомство подозревает одно из крупнейших свиноводческих хозяйств Псковской области - "Псковагроинвест" - в сокрытии вспышки АЧС на протяжении двух месяцев. Всего в регионе зафиксировали 14 очагов заболевания. Крупным очагом стала производственная площадка "Шелонский" в Порховском районе, где уничтожили 36 тыс. свиней. В некоторых муниципалитетах Псковской области с 14 июля ввели режим чрезвычайной ситуации регионального характера в связи с эпизоотией заболевания. Ранее власти области оценили предварительный ущерб от АЧС в 500 млн рублей.

Африканская чума свиней - инфекционное заболевание с инкубационным периодом до двух недель. Его переносчики - животные. Вирус попадает в организм через пищу, раны на коже, слизистую, укусы насекомых. Случаев заражения человека не зарегистрировано, однако ученые не исключают такого риска.