Минюст признал СМИ-иноагентом издание "Как бы инагент" по его просьбе

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Минюст России включил в список СМИ-иноагентов ООО "Как бы инагент" по его просьбе. Об этом сообщается на сайте министерства.

"В соответствии с распоряжением Минюста России от 10.11.2021 в реестр иностранных средств массовой информации, выполняющих функции иностранного агента, включено общество с ограниченной ответственностью "Как бы инагент", - сообщает Минюст. - В данном случае речь идет о добросовестном выполнении указанными физическими лицами требований закона, установленных для лиц, включенных в реестр, и направленных на повышение информационной прозрачности их деятельности".

ООО было создано ранее внесенными в реестр иноагентов главредом "Псковской губернии" Денисом Камалягиным, акционисткой Дарьей Апахончич и журналистом "Радио Собода" и "7х7" Сергеем Маркеловым.

Закон о СМИ-иноагентах в России был принят в 2017 году после того, как Минюст США потребовал от RT America (филиала российской телекомпании) зарегистрироваться в качестве иностранного агента на территории Соединенных Штатов. В конце 2019 года документ был расширен и на физических лиц. На СМИ-иноагенты распространены те же требования, что и на некоммерческие организации - иноагенты. Они обязаны предоставлять данные о персональном составе руководства, расходовании средств, аудиторской проверке, а также маркировать свои материалы с указанием статуса СМИ-иноагента.