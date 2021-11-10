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Новую методику расчета ущерба экологии при ЧП могут представить через полгода

Методика призвана закрепить принцип расчета ущерба непосредственно с момента нарушения

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Новая методика оценки ущерба окружающей среде в результате нефтеразливов и прочих аварий будет представлена в России через шесть месяцев, ожидается, что она закрепит принцип расчета ущерба непосредственно с момента нарушения. Об этом сообщила глава Росприроднадзора Светлана Радионова.

"Мы видим неоднозначность толкования методики, что и послужило результатом большого судебного спора [после нефтеразлива в Норильске на предприятии "Норникеля"]. Мы считаем, что и для нас, и для предприятий, любого предприятия, необходимо именно так методику переработать, чтобы она однозначно толковалась: применяется коэффициент или не применяется, как он считается, в каком объеме, с какого момента. Поручение правительства дано министерству природных ресурсов. Мы надеемся, что в ближайшие полгода мы все-таки закончим эту войну с методиками", - заявила она в ходе "Открытого диалога" с членами Совета Федерации.

По словам Радионовой, основным изменением в методике расчета вреда окружающей среде должно стать то, что оценка будет проводиться непосредственно с момента совершения правонарушения. Новая методика должна стать компромиссным решением Росприроднадзора, Минприроды и бизнеса.

"Эта методика будет доступна каждому, и она будет рассчитываться ровно с момента совершения "природонарушения", - отметила она.

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РоссияРадионова, Светлана Геннадьевна
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