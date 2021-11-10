В Дагестане открыли мемориальную доску Герою РФ Абдулмалику Магомедову

МАХАЧКАЛА, 10 ноября. /ТАСС/. Мемориальную доску Герою России Абдулмалику Магомедову открыли в селе Губден Карабудахкентского района Дагестана. Доску открыли в доме, где жил Магомедов, сообщили в среду в пресс-службе муниципалитета.

"Сегодня в селе Губден Карабудахкентского района, в доме, где жил Герой России Абдулмалик Закаригаевич Магомедов, открыли мемориальную доску, посвященную Герою России", - говорится в сообщении.

Отмечается, что право открыть мемориальную доску было предоставлено главе Карабудахкентского района Махмуду Амиралиеву, начальнику ОМВД России по Карабудахкентскому району Герею Герееву и дяде Героя Магомедэмину Магомедову. "После открытия мемориальной доски выступил начальник районного отдела внутренних дел Герей Гереев, который рассказал о героизме и мужестве Абдулмалика Магомедова. Он отметил, что в начале 2000-х годов он защищал не только свой дом, свой аул, но и всю Россию, всех нас от террористов и экстремистов", - добавили в пресс-службе.

Абдулмалик Магомедов родился 10 ноября 1960 года в дагестанском селе Губден. В августе 1995 года Магомедов пошел на службу в органы Министерства внутренних дел Российской Федерации, работал участковым, затем начальником Губденского поселкового отдела милиции. Участвовал во второй чеченской войне. Погиб 21 октября 2008 года в перестрелке с членами бандгруппы. За заслуги перед государством и народом, геройский подвиг, проявленные при этом мужество и беззаветную преданность служебному долгу, майору милиции Магомедову Абдулмалику Закаригаевичу присвоено звание Герой Российской Федерации посмертно.

Как сообщает сайт МВД по Республике Дагестан, на этом трагедия семьи Магомедовых не закончилась. Через год и месяц были убиты вдова майора Елена Трифтониди, его дочь Гульбарият и сестра Умаханум Хизриева. Это случилось на сельском кладбище. Когда женщины пришли на могилу дорогого им человека, сработало мощное взрывное устройство.

В июле 2010 года преступники расстреляли сына Расула, того самого, который пошел по стопам отца и которому и вручали Золотую Звезду Героя Абдулмалика Магомедова.