Академии "Маяк" в Нижнем Новгороде присвоили имя Андрея Сахарова

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 10 ноября. /ТАСС/. Образовательный центр Росатома в Нижнем Новгороде - Академия "Маяк" - получил имя советского физика и правозащитника Андрея Сахарова. Торжественная церемония, на которой присутствовали глава госкорпорации Алексей Лихачев, глава РАН Александр Сергеев и внучка физика Марина Сахарова-Либерман, состоялась в среду.

Академия "Маяк" располагается в историческом комплексе банка купцов Рукавишниковых в стиле неоготики, построенном в 1913 году по проекту архитектора Федора Шехтеля. В 2021 году здание было отреставрировано госкорпорацией "Росатом" и используется как площадка для проведения лекций, мастер-классов, выставок, семинаров, конференций и других мероприятий для жителей и гостей Нижнего Новгорода.

"Мне понравилась архитектура, и, конечно, это просто жемчужина города по расположению. То, что здесь открыта Академия "Маяк" имени Андрея Дмитриевича Сахарова, для нас очень важно, поскольку всегда мечтается о том, чтобы воссоздать плеяду замечательных инженеров и ученых как та, в которой Сахаров находился и работал в течение своей плодотворной научной карьеры. <…> Лично мне самой не нужны были бы памятники, потому что у меня память внутри, но то, что его именем названы очень важные проекты, мне кажется, было бы и ему самому очень приятно", - сказала внучка ученого Марина Сахарова-Либерман.

На церемонии глава Росатома Алексей Лихачев поблагодарил инициаторов этого решения - Российскую академию наук, а также семью академика, поддержавшую инициативу. "Нам бы, в первую очередь, хотелось поблагодарить инициаторов этого решения - Российскую академию наук, и с самыми теплыми словами, словами благодарности обратиться к членам семьи Андрея Дмитриевича Сахарова, <…> они поддержали это решение, они согласились с ним", - сказал Лихачев, по словам которого, госкорпорация видит пространство академии как свою корпоративную площадку для подготовки атомщиков будущего.

В рамках подготовки празднования 800-летия Нижнего Новгорода с 2020 года госкорпорацией "Росатом" совместно с правительством Нижнего Новгорода реализуется проект "Академия Маяк". На текущий момент завершены реставрационные работы фасада и части внутренних помещений промышленного комплекса банка Рукавишниковых.

Во время реставрации центрального фасада была проведена вычинка кирпича, укрепление стен и замена около 30% дефектной плитки, для изготовления которой проводились лабораторные изыскания при содействии научно-исследовательского центра при Русском музее в Санкт-Петербурге. Внутри здания проведена реставрация главной входной группы, лестничного марша до четвертого этажа, а также части помещений на третьем этаже. Восстановлены восемь исторических окон, сильно разрушенные кирпичи и ступени, отреставрированы кирпичная кладка и лепной декор, декоративное ограждение лифта, обновлена штукатурка стен и потолков.

О физике

Андрей Дмитриевич Сахаров - советский физик-теоретик, академик АН СССР, один из создателей первой советской водородной бомбы. Общественный деятель, диссидент и правозащитник; народный депутат СССР, автор проекта конституции Союза Советских Республик Европы и Азии. Лауреат Нобелевской премии мира за 1975 год за сохранение мира. После заявлений, осуждающих ввод советских войск в Афганистан, был лишен всех советских наград и премий, в январе 1980 года выслан из Москвы в Нижний Новгород (в те годы - г. Горький, закрытый для посещения иностранными гражданами), его жена Елена Боннэр добровольно выехала с ним. Единственное звание, которого его не лишили - звание члена АН СССР.

В конце 1986 года генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев разрешил им вернуться из ссылки в Москву, что было расценено в мире как важная веха в деле прекращения борьбы с инакомыслием в СССР.