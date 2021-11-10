В госпиталях Вологодской области на ИВЛ и кислороде впервые находятся более 340 пациентов

ВОЛОГДА, 10 ноября. /ТАСС/. Количество пациентов с тяжелым течением ковида достигло максимального значения с начала пандемии в Вологодской области. На данный момент 343 человека подключены к аппаратам ИВЛ или находятся на кислородотерапии, сообщил в среду губернатор Олег Кувшинников.

"Помимо роста числа госпитализированных, мы видим и рост тяжести болезни. Вчера по числу "тяжелых" пациентов был достигнут максимальный показатель за все время пандемии - 343 человека. Все они находятся на аппаратах ИВЛ или на кислородотерапии. 98% пациентов моногоспиталей не привиты ни одним из компонентов вакцины, поэтому такая все возрастающая тяжесть течения болезни", - сказал Кувшинников на заседании регионального оперштаба.

По данным губернатора, госпитализированы 1 684 человека, моногоспитали заполнены на 82,5%. Пять дней назад наблюдался пик госпитализаций. Медикам удалось снизить число больных в стационарах за счет применения новых методик и протоколов лечения.

В области развернуто 2 040 ковидных коек. Власти готовы добавить к ним еще 700 в моногоспиталях Шексны, Сокола, Вологды и Череповца. "Теоретически мы понимаем, что койки можно разворачивать и дальше, задействовать, допустим, спорткомплексы, аудитории в колледжах, техникумах, университетах. Но эти койки не будут обеспечены кислородом, врачами и всем необходимым. В стране кислорода нет, задействованы все мощности по производству, в том числе мощности Минобороны России. Нам просто может не хватить врачей, нам неоткуда их взять. Сейчас даже студентов медколледжей поставили "под ружье", вообще всех, кто может оказывать помощь. Находимся на пределе своих возможностей. <…> Будем делать все, чтобы остановить четвертую волну", - сказал Кувшинников.

На 10 ноября в области выявлено 82 125 заразившихся коронавирусом, прирост за сутки составил 396 заболевших. Выздоровели 72 627 человек, умерли 2 284. В регионе действуют все ограничения, объявленные на федеральном уровне. Первым компонентом вакцины привито более 420 тыс. человек - каждый третий житель области, или половина от плана.