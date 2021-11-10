Суд признал законными штрафы Twitter, WhatsАpp и Facebook за отказ локализовать данные

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Таганский районный суд Москвы в среду признал законным решение первой инстанции оштрафовать компанию Twitter на 17 млн рублей за отказ локализовать данные российских пользователей на территории РФ. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"Суд признал законным решение мирового судебного участка Таганского района №422, который ранее признал компанию Twitter виновной по ч. 8 ст. 13.11 КоАП РФ (нарушение законодательства РФ в области персональных данных) и назначил ей наказание в виде административного штрафа в размере 17 млн рублей", - заявили в пресс-службе.

Суд также признал законными решения оштрафовать мессенджер WhatsАpp на 4 млн рублей и компанию Facebook на 15 млн рублей.

В новость внесены изменения (18:29 мск) - добавлена информация о WhatsАpp и Facebook.