Эпидпорог по гриппу и ОРВИ превышен в Вологодской области на 21,8%

ВОЛОГДА, 10 ноября. /ТАСС/. Эпидемический порог по ОРВИ и гриппу превышен в Вологодской области на 21,8%. Циркуляция гриппа в регионе началась на два месяца раньше обычного, сообщила в среду руководитель регионального управления Роспотребнадзора Ирина Кузнецова.

"За прошлую неделю выявлено более 10 тыс. респираторных инфекций. В предыдущую неделю было более 15 тыс. заболевших, за неделю каникул уровень заболеваемости несколько снизился, но в сравнении с прошлым годом он вырос на 33,5%. Показатель выше эпидпорога на 21,8%", - сказала Кузнецова на заседании регионального оперштаба.

По ее данным, осенние каникулы помогли снизить заболеваемость среди школьников почти вдвое. В то же время грипп стал циркулировать в области гораздо раньше обычного, уже в сентябре, хотя ранее выявлялся с второй половины ноября. В основном болеют дети и пожилые. Все случаи гриппа выявлены у непривитых.

На сегодня в регионе привито от гриппа более 225 тыс. человек - 19,6% от численности населения, в среднем по России - более 25%. Вакцина поставлена почти в полном объеме, но использована на 41%. Вакцинацией от гриппа планировалось охватить не менее 60% населения и не менее 75% в группах риска, отметила Кузнецова. "Конечно, сыграл роль перерыв в один месяц между прививками от гриппа и ковида, сейчас это ограничение снято. Времени для защиты с каждым днем все меньше. Для гриппа крайний срок - это 1 декабря. Есть неделя - две максимум для вакцинации детского населения. Вакцинация взрослых должна быть проведения в кратчайшие сроки, для этого созданы в области все условия", - добавила Кузнецова.

Губернатор Олег Кувшинников поручил департаменту здравоохранения за два дня разработать комплекс мер по ускорению темпов вакцинации от гриппа, возможному совмещению прививочных кампаний от гриппа и ковида на пунктах вакцинации.