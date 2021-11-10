Титов предложил доработать проект со списком болезней, препятствующих содержанию в СИЗО

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Уполномоченный при президенте РФ по защите прав предпринимателей Борис Титов предложил доработать проект постановления правительства РФ, который содержит обновленный список заболеваний, препятствующих содержанию в СИЗО. Об этом бизнес-омбудсмен сообщил в среду журналистам.

Как отмечалось на сайте Минюста РФ 25 октября, разработан проект постановления правительства РФ "О внесении изменений в перечень тяжелых заболеваний, препятствующих содержанию под стражей подозреваемых или обвиняемых в совершении преступлений". Новый перечень включает заболевания, требующие оказания паллиативной медицинской помощи, онкологические заболевания, ВИЧ-инфекцию и туберкулез.

"Проект во многом позитивен. Он исходит из актуальных кодов заболеваний, коррелирует с перечнем заболеваний, препятствующих отбыванию наказания (уже после приговора). Это устранит ряд проблем правоприменения. Однако, на наш взгляд, в нем есть и недостатки. Изменения разрабатывались в том числе и рабочей группой при бизнес-омбудсмене, в которую вошли представители Минюста, ФСИН, Верховного суда, уполномоченного по правам человека, Минздрава, а также практикующие медики и предприниматели. К сожалению, в итоговый вариант постановления ряд предложений экспертов не включен. <…> Мы остаемся в диалоге с Минюстом, надеюсь, проект еще будет доработан", - сказал Титов.

По его словам, проект содержит "значительное число уточняющих признаков, носящих избыточный характер, не всегда конкретных и, соответственно, допускающих толкование".

"Например, о заболевании говорится "излечение не может быть достигнуто никакими методами". А если может быть достигнуто, но не в СИЗО, освобождать человека или нет? При прогрессирующем деструктивном туберкулезе позвоночника учитываются только случаи с поражением трех или более позвонков или двух и более крупных костей, суставов. А специалисты утверждают, что при угнетении иммунитета, дефиците питания прогрессирование туберкулеза костей отслеживается не так явно. Оно может быть не оценено в условиях СИЗО и привести к необратимому вреду здоровью", - уточнил Титов.

Также в проекте, как заметил бизнес-омбудсмен, не учтены предложения по психическим расстройствам, "хотя в этих состояниях люди могут нести опасность не только для себя, но и для окружающих".