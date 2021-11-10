Эксперты WWF не считают прорывным проект итогового заявления COP26

ЛОНДОН, 10 ноября. /Корр. ТАСС Илья Дмитрячев, Юрий Михайленко/. Черновик итогового заявления по результатам 26-й Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата (COP26) оставляет смешанное впечатление. Таким мнением с корреспондентом ТАСС поделился руководитель программы "Климат и энергетика" Всемирного фонда дикой природы (WWF) России Алексей Кокорин, комментируя текст документа, распространенного организаторами международного форума, проходящего в Глазго.

"У меня смешанное впечатление - либо это наполовину успех, либо наполовину неуспех. Все зависит от того, как на этот документ взглянуть и какой линейкой мерить, - отметил Кокорин. - Это типичный документ для подобных конференций, и нынешняя не является прорывной, но специалисты и не ожидали, что она будет прорывной. Есть продвижение вперед по финансам, по адаптации [стран к изменению климата], продвигаются и природные решения [для проблемы потепления], а также двигается вперед тема океанов, хотя еще на уровне сотрудничества стран, а не реализации каких-либо инициатив".

По словам собеседника агентства, на COP26 пока не отмечено каких-либо подвижек к более быстрому снижению выбросов парниковых газов, однако "абсолютно все крупные страны заявили на конференции о том, что находятся на пути к углеродной нейтральности". Этот термин подразумевает, что количество выбросов углекислого газа не будет превышать его объемов, поглощаемых океанами и лесами.

"В документе есть призывы к резкому сокращению выбросов, однако дело вряд ли выйдет за рамки призывов, поскольку там же напоминают про уже достигнутый показатель [повышения глобальной среднегодовой температуры на] 1,1 градуса. Призывать при этом удержать рост температур на отметке в 1,5 градуса можно, но надо понимать, что мир уже идет по другой траектории, что было известно и понятно", - сказал Кокорин, подчеркнув при этом, что за каждые полградуса миру необходимо усердно бороться.

Фундамент для дальнейшей работы

Как указывается в заявлении руководителя глобальной программы WWF "Климат и энергетика" Мануэля Пулгара-Видала, до окончания конференции 12 ноября переговорщикам необходимо "улучшить те части текста, которые пока еще слабы".

"Это должен быть фундамент [для дальнейшей работы], а не потолок", - отметил он, добавив, что в черновике заявления открыто признается тот факт, что текущие планы мирового сообщества недостаточны для достижения целей Парижского соглашения по климату.

"В тексте перечислен ряд механизмов, которые предлагается использовать для постановки более амбициозных задач. Один из них - призыв к странам пересмотреть свои цели на 2030 год, установив более высокую планку. Впервые упомянута значимость поэтапного отказа от субсидирования ископаемого топлива, а также роль природных решений для адаптации к изменению климата и смягчения его последствий", - отметил Пулгар-Видал.

Нехватка грантов

Кокорин обратил внимание на то, что в документе по-прежнему не указано, какова будет доля грантов в общем объеме средств, которые страны-доноры намерены выделять на оказание помощи наименее экономически развитым государствам в осуществлении зеленого перехода. По словам эксперта, хорошим результатом стали бы 50%, однако он признал, что для развитых стран это очень тяжелое решение, учитывая, что в настоящий момент этот показатель находится на уровне 25%.

"Четко говорится о цели в 100 млрд в год и признается, что она пока не достигнута. Это тоже хорошо, так как это честный взгляд на вещи. <...> Сказано, что действительно нужно выделять больше средств в виде грантов, но сказано странно - в контексте пандемии, тогда как гранты нужны не из-за пандемии, а потому что многие слабые страны никаких кредитов [на осуществление климатических проектов в экономике] брать не могут вовсе", - сказал Кокорин.

26-я Конференции сторон Рамочной конвенции ООН об изменении климата проходит в Глазго с 31 октября по 12 ноября. В ее работе принимают участие делегации почти 200 стран. В крупнейшем городе Шотландии стороны конвенции после нескольких неудачных попыток, предпринятых в предыдущие годы, вновь пытаются договориться о правилах реализации Парижского соглашения по климату. Кроме того, участники конференции обсуждают планы адаптации к тем последствиям изменения климата, которые уже не удастся предотвратить.