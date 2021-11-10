Пензенский госуниверситет перешел на дистанционный режим работы до 23 ноября

"Согласно документу, в период с 10 по 23 ноября 2021 года приостанавливается очная деятельность университета с учетом требований, установленных настоящим приказом", - говорится в сообщении.

ПЕНЗА, 10 ноября. /ТАСС/. Крупнейший вуз региона - Пензенский государственный университет (ПГУ) - перешел на дистанционный режим работы с 10 по 23 ноября включительно. Соответствующий приказ подписал ректор Александр Гуляков, сообщается в среду на сайте вуза.

Образовательный процесс и научная работа будут проходить с использованием дистанционных технологий. Временно приостанавливается посещение университета студентами. С 24 ноября начнется поэтапное возобновление очной деятельности вуза.

По словам ректора, решение о переходе на дистанционный режим работы связано с постановлением, которое вынес в адрес университета главный санитарный врач по Пензенской области. "Это вынужденная мера. Растет заболеваемость как среди сотрудников, так и среди студентов. На этом основании мы издали свой университетский приказ", - цитирует Гулякова пресс-служба.

Руководство вуза рекомендовало студентам, которые живут в общежитиях, уехать на две недели домой. "Если по месту жительства у обучающегося нет возможности качественно учиться дистанционно - нет компьютерной техники или проблемы с интернетом, то такие ребята, безусловно, могут остаться в общежитии, где есть условия для занятий. Студентам, уехавшим домой из общежитий, будет произведен перерасчет оплаты за проживание", - сообщил Гуляков.

В Пензенской области, по данным сайта стопкоронавирус.рф, подтверждено 84 030 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 59 311 пациентов выздоровели, 3 774 человека умерли. Прививку первым компонентом вакцины в регионе сделали около 650 тыс. человек, завершили вакцинацию более 501 тыс. жителей региона. По данным властей региона, благодаря введению нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября ситуация с коронавирусом начала стабилизироваться - число инфекционных коек в регионе сократилось за две недели с 4,7 тыс. до 4,4 тыс., количество вызовов бригад скорой помощи снизилось на 25%, до 1 440 в сутки.