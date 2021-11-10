Быстрее привиться, чтобы успеть победить COVID-19. О чем говорили на совещании у Путина

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Задержка с достижением необходимого уровня коллективного иммунитета в России может свести на нет многие усилия по борьбе с ковидом.
Сейчас в России он составляет 48,4%, для формирования полноценного иммунитета нужно, чтобы он был не ниже 80%, а лучше 90-95%, поэтому прививаться стоит всем, у кого нет медотвода.
По оценкам вице-премьера Татьяны Голиковой, необходимо привить еще 22 млн россиян, а еще 9 млн - уже предстоит ревакцинация.
И хотя заболеваемость ковидом в стране падает, уверенно говорить о стабилизации ситуации в РФ пока рано. Об этом шла речь на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.
Снижение заболеваемости
"Несмотря на то, что мы видим некоторую стабилизацию ситуации и снижение темпов прироста развития заболеваемости, тем не менее уверенно мы пока еще говорить о том, что ситуация стабилизовалась и распространение инфекции снижается, не можем", - заявила Татьяна Голикова.
По ее словам, уменьшение темпов распространения ковида отмечается в России в последние три недели. При этом в Хабаровском крае, Омской и Самарской областях рост заболеваемости все еще превышает среднероссийские показатели, в 18 регионах ситуация неизменна, зато в Москве, Санкт-Петербурге, Ненецком автономном округе, Республике Алтай и Калмыкии показатели пошли вниз.
В целом по стране сейчас заняты около 82,8% коек для пациентов с коронавирусом.
Усилить вакцинацию
На сегодняшний день, как сообщила Голикова, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в среднем по России составляет 48,4%. Но для формирования полноценного иммунитета необходимо охватить вакцинацией не менее 80% взрослого населения страны.
В абсолютных цифрах нужно провакцинировать еще 22 млн человек и ревакцинировать 9 млн. Если в ближайшее время необходимая доля россиян не привьется, то тогда Россия потеряет темп, который набирала. Как подчеркнул президент РФ, если РФ не достигнет нужного уровня иммунитета к определенному сроку, тогда "запоздает и с ревакцинацией, и тогда многие усилия, которые были предприняты до сих пор, могут пойти насмарку".
По словам вице-премьера, эксперты уже говорят о том, что уровень в 80% недостаточен для защиты населения, и желательно, чтобы этот показатель был 90-95%, но РФ пока "оставляет планку" не менее 80%.
Соответствующим федеральным и региональным органам дано поручение об индивидуальной работе с пожилыми гражданами по разъяснению необходимости вакцинации. А сама Голикова в очередной раз призвала граждан вакцинироваться, напомнив, что все зарегистрированные в РФ вакцины от ковида эффективны и безопасны.
Ситуация в школах и вузах
При этом заболеваемость в вузах за счет нерабочих дней снизилась почти на треть, а с начала недели свыше 90% российских школ возобновили работу в очном формате.
Как отметил на совещании глава Минобрнауки Валерий Фальков, уровень вакцинации среди преподавателей и сотрудников российских вузов составляет около 75%, среди студентов этот показатель на данный момент достигает 32%. При образовательных и научных учреждениях для сотрудников, преподавателей и обучающихся организовано 900 пунктов вакцинации.
При этом российские вузы могут сами определять формат работы в соответствии с эпидемиологической ситуацией в регионе. В итоге с 30 октября порядка 65% высших учебных заведений выбрали удаленный формат. Как правило, поточные лекции в большинстве университетов организованы дистанционно, а индивидуальная работа, мастер-классы, семинары так или иначе вузы стараются проводить очно, указал Фальков.
В свою очередь в Минпросвещения никаких планов по переводу школ на дистанционное обучение нет. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцова, после завершения периода нерабочих дней свыше 90% российских школ возобновили работу в очном формате. Дистанционный режим для 5-11-х классов сохраняется преимущественно в Свердловской, Челябинской и Ивановской областях и затрагивает 6% школ. И лишь 18 школ в стране закрыты на карантин из-за коронавирусной инфекции, это составляет 0,04% от общего количества.
А со следующей недели планируется полностью перевести школы в очный формат обучения.