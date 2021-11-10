Быстрее привиться, чтобы успеть победить COVID-19. О чем говорили на совещании у Путина

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Задержка с достижением необходимого уровня коллективного иммунитета в России может свести на нет многие усилия по борьбе с ковидом.

Сейчас в России он составляет 48,4%, для формирования полноценного иммунитета нужно, чтобы он был не ниже 80%, а лучше 90-95%, поэтому прививаться стоит всем, у кого нет медотвода.

По оценкам вице-премьера Татьяны Голиковой, необходимо привить еще 22 млн россиян, а еще 9 млн - уже предстоит ревакцинация.

И хотя заболеваемость ковидом в стране падает, уверенно говорить о стабилизации ситуации в РФ пока рано. Об этом шла речь на совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

Снижение заболеваемости

"Несмотря на то, что мы видим некоторую стабилизацию ситуации и снижение темпов прироста развития заболеваемости, тем не менее уверенно мы пока еще говорить о том, что ситуация стабилизовалась и распространение инфекции снижается, не можем", - заявила Татьяна Голикова.

По ее словам, уменьшение темпов распространения ковида отмечается в России в последние три недели. При этом в Хабаровском крае, Омской и Самарской областях рост заболеваемости все еще превышает среднероссийские показатели, в 18 регионах ситуация неизменна, зато в Москве, Санкт-Петербурге, Ненецком автономном округе, Республике Алтай и Калмыкии показатели пошли вниз.

В целом по стране сейчас заняты около 82,8% коек для пациентов с коронавирусом.

Усилить вакцинацию

На сегодняшний день, как сообщила Голикова, уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в среднем по России составляет 48,4%. Но для формирования полноценного иммунитета необходимо охватить вакцинацией не менее 80% взрослого населения страны.