Эксперт заявил об отсутствии необходимости в обновлении правил русской орфографии

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Особой необходимости в обновлении правил русской орфографии не возникало. Об этом сообщил ТАСС в среду председатель Орфографической комиссии Российской академии наук (РАН), заведующий отделом культуры русской речи Института русского языка (ИРЯ) РАН Алексей Шмелев, комментируя разработанный Минпросвещения РФ проект об утверждении новых правил русской орфографии.

Во вторник был опубликован разработанный Минпросвещения РФ проект постановления правительства, которым определяется полный и отвечающий современному состоянию русского языка свод правил русской орфографии и пунктуации. Отмечалось также, что в качестве исполнителей по созданию данного свода были привлечены представители Орфографической комиссии РАН.

"Никакой особой необходимости в "обновлении правил русской орфографии" не возникло. Никакие изменения, насколько я знаю, не планируются. Насколько я знаю, в настоящее время ведется работа над кратким сводом основных правил, описывающих устоявшиеся орфографические нормы, - предполагается подготовить проект такого свода к концу 2021 года, и полным сводом орфографических правил, который будет включать орфографический словарь и представлять собою электронный гипертекст - предварительный вариант такого свода планируется подготовить к концу 2023 года", - сказал Шмелев.

По его словам, в кратком своде предполагается сформулировать правила, описывающие устоявшиеся орфографические нормы, а задача состоит в том, чтобы найти четкие и понятные формулировки. В полном своде будут даны рекомендации для случаев неустоявшихся норм (например, заимствований, недавно вошедших в язык, иноязычных собственных имен и др.) и указаны правила выбора написания для вариативных норм (родина - с прописной или строчной буквы).

"Когда проект краткого свода основных орфографических правил будет готов, к концу 2021 года, он будет представлен на обсуждение лингвистической общественности и по итогам такого обсуждения станет ясно, что нуждается в доработке. Разные фрагменты полного свода в течение последнего десятилетия регулярно обсуждаются на заседаниях Орфографической комиссии Российской академии наук", - добавил ученый.