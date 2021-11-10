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Власти рассказали об уровне коллективного иммунитета.
Власти рассказали об уровне коллективного иммунитета.
Власти рассказали об уровне коллективного иммунитета.
Власти рассказали об уровне коллективного иммунитета.
Власти рассказали об уровне коллективного иммунитета.
Пандемия COVID-19

Власти рассказали об уровне коллективного иммунитета. Главное о коронавирусе за 10 ноября

© Петр Ковалев/ТАСС
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 8 911 713 случаев заражения, из них новых — 38 058. За сутки умерли 1 239 человек. За весь период — 250 454.
  • Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко: пока нельзя точно сказать, какой уровень антител к ковиду является защитным.
  • Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в среднем по России составляет 48,4%.
  • Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: решений об обязательной вакцинации от ковида на федеральном уровне не принималось.
  • Требование привиться людям старше 60 лет внесли в нормативные акты Петербурга.
  • Роспотребнадзор сертифицировал препарат из березы и ягеля для профилактики COVID-19.
  • Второй центр первичного осмотра пациентов с подозрением на ковид открыли в Воронеже.
  • Директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург: новые волны пандемии будут наблюдаться каждые три месяца, если не прививаться.
  • "Известия": спрос на вакцинные туры в Европу вырос среди россиян в десятки раз.
  • Эксперт Роспотребнадзора заявил, что чаще всего ковидом болеют дети до года и подростки.
  • Эксперт рассказал, с какими проблемами чаще всего сталкиваются переболевшие ковидом.

Москва

  • Всего зафиксировано 1 875 820 случаев заражения, из них новых — 3 927.
  • Коэффициент распространения коронавируса в городе опустился до минимума с марта.
  • Медпомощь по ОМС в столице за девять месяцев получили 214,5 тыс. пациентов с коронавирусом.

Мир

  • Всего зафиксировано более 250 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
  • Число умерших из-за коронавируса в Европейском регионе возросло за неделю на 10%.
  • В ВОЗ не исключают, что придется ежегодно модифицировать вакцины от COVID-19.
  • Во Франции деактивируют санпропуска граждан старше 65 лет, которые не пройдут ревакцинацию.
  • Более 4 млн израильтян получили третью дозу прививки от ковида.
Теги
Пандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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Как отметили в организации, этим странам нужна помощь мирового сообщества
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