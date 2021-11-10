Власти рассказали об уровне коллективного иммунитета. Главное о коронавирусе за 10 ноября

Россия
- Всего зафиксировано 8 911 713 случаев заражения, из них новых — 38 058. За сутки умерли 1 239 человек. За весь период — 250 454.
- Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко: пока нельзя точно сказать, какой уровень антител к ковиду является защитным.
- Уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в среднем по России составляет 48,4%.
- Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков: решений об обязательной вакцинации от ковида на федеральном уровне не принималось.
- Требование привиться людям старше 60 лет внесли в нормативные акты Петербурга.
- Роспотребнадзор сертифицировал препарат из березы и ягеля для профилактики COVID-19.
- Второй центр первичного осмотра пациентов с подозрением на ковид открыли в Воронеже.
- Директор центра им. Н.Ф. Гамалеи Александр Гинцбург: новые волны пандемии будут наблюдаться каждые три месяца, если не прививаться.
- "Известия": спрос на вакцинные туры в Европу вырос среди россиян в десятки раз.
- Эксперт Роспотребнадзора заявил, что чаще всего ковидом болеют дети до года и подростки.
- Эксперт рассказал, с какими проблемами чаще всего сталкиваются переболевшие ковидом.
Москва
- Всего зафиксировано 1 875 820 случаев заражения, из них новых — 3 927.
- Коэффициент распространения коронавируса в городе опустился до минимума с марта.
- Медпомощь по ОМС в столице за девять месяцев получили 214,5 тыс. пациентов с коронавирусом.
Мир
- Всего зафиксировано более 250 млн случаев заражения (данные Университета Джонса Хопкинса).
- Число умерших из-за коронавируса в Европейском регионе возросло за неделю на 10%.
- В ВОЗ не исключают, что придется ежегодно модифицировать вакцины от COVID-19.
- Во Франции деактивируют санпропуска граждан старше 65 лет, которые не пройдут ревакцинацию.
- Более 4 млн израильтян получили третью дозу прививки от ковида.