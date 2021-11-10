Наталья Орейро рассказала, что хотела бы воплотить в кино образ сильной русской женщины

БУЭНОС-АЙРЕС, 10 ноября. /ТАСС/. Певица и актриса Наталия Орейро хотела бы сыграть в кино роль, воплощающую образ простой сильной русской женщины. Об этом она рассказала в среду после получения российского паспорта.

"Мне бы хотелось, если будет такая возможность и позволит знание языка, который я продолжаю учить, сыграть женщину, которая бы не была какой-то известной личностью, а сыграть труженицу", - сказала она.

Она рассказала, что много ездила по России и была впечатлена силой воли русских женщин. "Меня поразило, когда в три часа ночи в холодную сибирскую зиму к поезду подошли женщины с металлическими палками и стали сбивать лед с путей. Они были очень сильными. Мне сказали, что они привыкли к такой работе", - поделилась Орейро.

Она также рассказала, что любит русский балет, кинематограф и литературу и хотела бы сыграть в фильме, основанном на "Мастере и Маргарите". "Мне нравится Никита Михалков и его фильмы. Когда мы встретились он был очень добр ко мне и говорил на великолепном испанском языке", - добавила Орейро.

Ранее в посольстве прошла торжественная церемония, в ходе которой Орейро принесла присягу гражданина Российской Федерации и получила российский паспорт. Ранее президент РФ Владимир Путин присвоил ей и ее сыну российское гражданство. Певица назвала это большой честью и поблагодарила за это всех россиян.