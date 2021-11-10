Проект брянского мемориала жертвам фашизма победил во Всероссийском архитектурном конкурсе

БРЯНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Проект мемориала жертвам фашизма "Дулаг-142", расположенный в Брянской области, стал победителем Всероссийского студенческого архитектурного конкурса "Без срока давности. Минута молчания". Об этом в среду сообщает пресс-служба правительства региона.

"Победителем конкурса за лучшее архитектурно-пространственное решение стал проект мемориала жертвам фашизма "Дулаг-142". Проект уже представлен творческой группой в Брянском областном краеведческом музее. В сохранившихся бараках молодые архитекторы предлагают разместить музейную экспозицию, а прилегающую территорию превратить в мемориальный парк", - пояснили в пресс-службе.

"Дулаг-142" - единственный сохранившийся комплекс нацистского лагеря в России. В годы Великой Отечественной войны здесь располагался один из крупнейших фашистских концлагерей, через который прошли 80 тыс. военнопленных и мирных граждан.

"После завершения работы поисковиков и Следственного комитета мы будем делать все, чтобы на месте нацистского лагеря "Дулаг-142" был создан мемориальный комплекс, который будет напоминать гражданам России и всего человечества о злодеяниях фашистов. Мы должны исключить возможность забвения этих трагических событий", - приводит пресс-служба слова губернатора Брянской области Александра Богомаза.