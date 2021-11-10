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Прививочные пункты Петербурга загружены в среднем наполовину

По словам губернатора Александра Беглова, вакцинироваться можно в шаговой доступности

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 ноября. /ТАСС/. Развернутые в Санкт-Петербурге пункты вакцинации от коронавируса способны принимать почти вдвое больше желающих привиться, чем в среднем обращается в них ежедневно. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации губернатора.

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"Сейчас в среднем вакцинацию в день проходит порядка 20 тыс. человек. Суммарная емкость прививочных пунктов позволяет прививать до 40 тыс. человек в день", - говорится в сообщении пресс-службы.

По словам губернатора Александра Беглова, в городе создали все условия для вакцинации: расширили возможности прививочных пунктов в торговых центрах, в поликлиниках, таким образом, прививку можно сделать в шаговой доступности от дома или места работы.

"Все 177 стационарных пунктов и 49 мобильных ни на день не прерывают свою работу. Только за нерабочую неделю первый компонент или [однокомпонентную вакцину] получили свыше 95 тыс. человек", - привели в пресс-службе слова главы города. Отмечается, что в городе сформировали достаточный запас вакцины как для первичной прививки, так и для ревакцинации - около 700 тыс. доз.

По последним данным, всего с начала массовой вакцинации в городе сделали прививку первым компонентом более 1,8 млн человек, более 1,9 млн человек завершили цикл вакцинации. Уровень коллективного иммунитета, согласно данным ресурса стопкоронавирус.рф, составляет 63,7%.

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РоссияСанкт-ПетербургПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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