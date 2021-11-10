Глава СПЧ выступил за разработку законопроекта о возможности обязательной вакцинации

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев считает, что для введения обязательной вакцинации от коронавируса необходимо разработать и принять соответствующий законопроект. Об этом он заявил ТАСС в среду, комментируя высказывания директора Центра им. Гамалеи Александра Гинцбурга о необходимости обязательной вакцинации.

Гинцбург заявил ранее в интервью "Российской газете", что вакцинация от коронавируса должна быть обязательной. В свою очередь глава комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас выразил мнение, что введение обязательной вакцинации не противоречит Конституции РФ, но для этого необходимо принять поправки в законодательство.

"Очень правильные комментарии дал сенатор Клишас. Он сказал, что конституция предполагает такие возможности в случае экстренных ситуаций, но закона соответствующего, развивающего тезис конституции, у нас нет. Если двигаться в эту сторону, я поддерживаю сенатора Клишаса, нужно разрабатывать такой закон, если надо, то срочно разрабатывать такой закон", - отметил Фадеев.

По его словам, это необходимо сделать в том числе для того, чтобы не было "никаких правовых нестыковок, в частности, например, как с постановлением петербургским". Ранее постановлением главного государственного санитарного врача по Санкт-Петербургу Наталии Башкетовой была введена обязательная вакцинация от коронавируса для людей старше 60 лет и для лиц с хроническими заболеваниями.

"Я не очень понимаю, как власти Санкт-Петербурга будут побуждать этих лиц прививаться, какие у них есть инструменты для этого, они что, не будут их пускать в магазин или транспорт? Поскольку нет инструментов, я не понимаю, как это постановление будет действовать", - добавил глава СПЧ.