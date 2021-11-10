Число госпитализированных детей с COVID-19 выросло в Коми до 240

СЫКТЫВКАР, 10 ноября. /ТАСС/. Количество госпитализированных с коронавирусом детей увеличилось в Республике Коми в разы - с 49 в первом квартале до 241 в третьем. На 10 ноября госпитализировали 76 детей, сообщил в среду глава республики Владимир Уйба.

"Если в первую и вторую волну коронавируса дети практически не болели, то сейчас болеют очень сильно, как по количеству, так и по тяжести заболевания <…> Если в первом квартале этого года 49 детей пролечились в стационарах, во втором - 72, в третьем квартале - 241, то есть рост в разы. На 10 ноября на госпитализации находятся 76 детей. Дельта-штамм коронавируса очень контагиозный, его сравнивают по контагиозности с ветряной оспой. Сберечь детей можно только вакцинировавшись, не давая возможности вирусу распространяться", - сказал глава Коми в видеообращении к жителям на странице региона во "ВКонтакте".

По его словам, за минувшие сутки в Коми выявили 390 заразившихся, из которых только 21 был привит, из них 13 лечатся на дому с легкой формой заболевания, восемь госпитализировали. "Сегодня очень много умерших от коронавируса - 18 человек. Из них только один был привит - это мужчина 80 лет, но при этом с тяжелым постинфарктным кардиосклерозом и нарушением ритма сердца. Он привился, но заболел, и его патология не дала возможности вылечить человека", - сказал глава Коми.

На 10 ноября в Коми выявили 82 902 заразившихся, выздоровели 70 350 человек, умерли 2 056. Завершили иммунизацию более 290 тыс. жителей, или около 57% от плана. В регионе расширен перечень общественных мест, где требуется QR-код либо справки вакцинированного, переболевшего, ПЦР-тест. В запасе имеется более 125 тыс. доз вакцины.