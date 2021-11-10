Онлайн-кинотеатры просят разрешить ненормативную лексику для платного контента 18+

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Ассоциация "Интернет-видео", объединяющая крупнейшие онлайн-кинотеатры РФ, просит разрешить использование ненормативной лексики в платном видеоконтенте для зрителей 18 лет и старше строго на площадках аудиовизуальных сервисов (АВС). Об этом ТАСС сообщил глава ассоциации Алексей Бырдин.

"Мы предлагаем заменить запрет на ряд условий распространения материалов с нецензурной бранью: маркировка 18+, платный доступ и ручной выбор аудиодорожки. Такой подход полностью соответствует принципам, заложенным в 436-ФЗ "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию", например при реализации печатной продукции", - сказал собеседник агентства.

По его словам, действующий сейчас полный запрет в аудиовизуальных сервисах на использование ненормативной лексики при наличии спроса со стороны взрослой аудитории "создает предпосылки для развития нелегального оборота контента с нецензурной бранью".

Бырдин сообщил, что уже озвучил данное предложение отрасли на площадке Общественной палаты РФ. "Мы озвучили предложение, и, как мне показалось, его поддержали и представители Госдумы и Минкультуры, и общественных объединений", - сказал он.

В Роскомнадзоре ТАСС напомнили, что сейчас, согласно ч. 1 ст. 10.5 федерального закона № 149-ФЗ, владелец аудиовизуального сервиса обязан соблюдать требования законодательства РФ, в частности не допускать распространение материалов, содержащих нецензурную брань. "В случае выявления фактов распространения таких материалов Роскомнадзор направляет владельцу АВС требование о принятии мер по соблюдению законодательства РФ", - отметили в пресс-службе. За нарушение требования предусмотрена административная ответственность по ч. 1 ст. 19.7.10-2 КоАП РФ в виде штрафа для должностных лиц от 200 тыс. до 400 тыс. рублей, для юридических - от 600 тыс. до 1 млн рублей.