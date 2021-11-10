Пробки на дорогах в Кирове образовались из-за ненастроенных светофоров

КИРОВ, 10 ноября. /ТАСС/. Губернатор Кировской области Игорь Васильев поручил в кратчайшие сроки завершить настройку светофоров в областном центре, из-за которых с начала ноября в Кирове образуются пробки на дорогах. Также власти планируют расширение перекрестков и увеличение количества полос движения, сообщили в пресс-службе правительства региона.

Как отметил губернатор на совещании, посвященном проблеме пробок, жители области массово обращаются к губернатору через социальные сети и жалуются на пробки в городе. В частности, проезд затруднен на перекрестках улиц Ленина - Тимирязева, Производственной и Щорса, Московской и Менделеева. Такая ситуация сложилась из-за того, что с 1 ноября ведется донастройка фаз работы светофоров.

"Игорь Васильев поручил администрации города в кратчайшие сроки завершить работу по настройке светофоров на проблемных перекрестках. Также [он] поручил разработать проектно-сметную документацию на расширение перекрестков Кирова и увеличение количества полос движения для разгрузки перекрестков", - говорится в сообщении.

Также рассматривается возможность сделать "карманы" на перекрестках, перенести столбы опор линии электропередачи.