В Италии ужесточили правила использования электросамокатов

РИМ, 10 ноября. /ТАСС/. Максимальная разрешенная скорость езды на электросамокатах в Италии теперь составляет 20 км/ч вместо 25 км/ч, а в пешеходных зонах она не может превышать 6 км/ч. Об этом в среду сообщило агентство ANSA со ссылкой на поправки в дорожный кодекс, которые вступили в силу 10 ноября.

Согласно этим поправкам, на электросамокатах отныне нельзя передвигаться по тротуарам и парковаться на них за исключением районов, где это будет разрешено городскими властями. Однако по тротуарам позволяется идти пешком с самокатом.

Для борьбы с неконтролируемой парковкой электросамокатов компании-прокатчики теперь должны требовать у клиентов присылать им фотографии по окончании каждой аренды для точного определения места парковки транспортного средства.

В будущем итальянские власти планируют обязать устанавливать на электросамокаты звуковой сигнал и спидометр, а с июля 2022 года - указатели поворота и индикаторы торможения на обоих колесах. В ночное время для езды необходимо будет надевать одежду со светоотражающими элементами и включать габаритные огни.