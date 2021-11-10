В Москве среди привитых от коронавируса горожан снова разыграли две однокомнатные квартиры

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Очередной розыгрыш однокомнатных квартир среди привитых от коронавирусной инфекции москвичей состоялся в среду в прямом эфире телеканала "Москва-24". Были разыграны две квартиры.

Участниками программы "Вакцина - твой ключ к здоровью!" стали почти 133,8 тыс. граждан РФ старше 18 лет с московским полисом ОМС, получившие первый компонент вакцины или прошедшие ревакцинацию с 1 по 7 ноября. Победители лотереи были выбраны с помощью зашифрованных записей и генератора случайных чисел. В прямом эфире были объявлены имена и отчества победителей, а также последние четыре цифры номера мобильного телефона либо полиса ОМС.

"Первая квартира достается Наталье Николаевне - 3201. <...> Вторая квартира достается Вафе Фикретовне - 2443", - объявила результаты розыгрыша двукратная чемпионка мира по фигурному катанию, рекордсменка чемпионатов Европы и призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая.

Всего среди вакцинировавшихся с 18 октября по 21 ноября москвичей будут разыграны 10 квартир. Мэр Сергей Собянин выразил надежду, что этот розыгрыш станет дополнительным стимулом пройти вакцинацию против ковида.