В РПЦ понимают реакцию киноработников на возможный запрет кино с "сексуальными девиациями"

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Русской православной церкви (РПЦ) с обществом и СМИ Владимир Легойда заявил, что понимает недовольство создателей кино возможным запретом в соцсетях и на онлайн-платформах демонстрации фильмов с "нетрадиционными сексуальными отношениями и сексуальными девиациями".

"Недовольство продюсеров и прочих работников кино понятно. Откровенная пропаганда ЛГБТ-отношений и упорное до абсурдности акцентирование внимания на гендерной повестке - это мощный тренд, уже набравший заметную силу. Как мы помним, с некоторых пор получать "Оскара" в определенных номинациях смогут только фильмы, отвечающие вполне четким критериям, соответствующим в том числе этой повестке", - написал Легойда в своем Telegram-канале в среду.

Он уточнил, что речь идет о возможности запрета показа на экранах онлайн-кинотеатров и распространения в соцсетях фильмов и сериалов, содержащих "нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации". Это предложение обсуждалось на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре.

"Пока в Роскомнадзоре только обсуждают об этом вопрос, в медийном пространстве уже появились противники такой инициативы. Один из продюсеров, например, заявила, что теперь авторы "вынуждены будут отказываться от воплощения интересных историй, которые часто становятся не только фестивальными хитами, но и показывают зрителям ролевые модели и жизненные сценарии", - заметил Легойда.

Председатель отдела подчеркнул, что "представители традиционных для нашей страны религий считают, что такие ограничения были бы правильны". Он привел в качестве примера мнение председателя Духовного собрания мусульман России Альбира Крганова, который заявил, что "страна ведет работу, чтобы запретить растление детей, чтобы не было популяризации или показа для детей непристойных вещей".

Ранее газета "Ведомости" сообщала о предложениях, внесенных на заседании Общественного совета при Роскомнадзоре, о внесении изменений в закон "Об информации, информационных технологиях и защите информации". Статьи закона, регламентирующие обязанности владельцев онлайн-видеосервисов и соцсетей, предлагается дополнить "запретом на распространение материалов, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и сексуальные девиации", поясняет издание. Также, по данным газеты, предлагается добавить в закон "О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию" запрет на демонстрацию или описание таких отношений.