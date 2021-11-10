В Северной Осетии медучреждения получат четыре передвижных комплекса

ВЛАДИКАВКАЗ, 10 ноября. /ТАСС/. Четыре передвижных медицинских комплекса общей стоимостью более 45,4 млн рублей получат учреждения Северной Осетии. Об этом сообщили в пресс-службе главы и правительства республики.

"Первичное звено здравоохранения республики в скором времени пополнится новыми четырьмя единицами передвижных медицинских комплексов общей стоимостью 45 млн 403 тыс. рублей. Соответствующее изменение в сводную бюджетную роспись республиканского бюджета на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов внесены по предложению врио министра здравоохранения РСО-Алания Сослана Тебиева", - говорится в сообщении.

Средства поступят из федерального бюджета в виде дотации с целью достижения результата реализации регионального проекта "Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи" национального проекта "Здравоохранение".

Ранее республика уже закупила шесть таких комплексов.

В каждый из комплексов входят по три автомобиля - с медицинским оборудованием, сопровождения для доставки медицинского персонала, а также для забора анализов.

Жители республики смогут пройти обследование у терапевта, невролога, офтальмолога, гинеколога, уролога, УЗИ-специалиста. Оборудование, которым оснащен ПМК, позволяет выявить заболевания на ранней стадии. За один день медицинские услуги смогут получить до 40 человек.