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Пандемия COVID-19

В ВОЗ заявили, что около 80 стран не смогут достичь к концу года уровня вакцинации в 40%

Как отметили в организации, этим странам нужна помощь мирового сообщества

ЖЕНЕВА, 10 ноября. /ТАСС/. Около 80 стран не смогут без помощи мирового сообщества достичь поставленной Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) цели вакцинировать до конца 2021 года от COVID-19 не менее 40% населения. Об этом заявил в среду гендиректор ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус.

Выступая на организованной США онлайн-встрече министров и других представителей ряда государств, посвященной борьбе с пандемией коронавируса, глава ВОЗ напомнил о намеченной ранее организацией цели: добиться не менее чем 40-процентного охвата прививками от коронавируса в каждой стране до конца 2021 года и 70-процентного охвата - до середины 2022 года. "Около 80 государств, половина из которых находится в Африке, не достигнут без вашей помощи цели вакцинации в 40%", - сказал Гебрейесус, напомнив, что для решения этой задачи "необходимо дополнительно 550 млн доз вакцины".

Гендиректор призвал участников онлайн-встречи "немедленно учредить рабочую группу высокого уровня" для решения вопроса о поставках "этих доз", чтобы международный механизм COVAX, Африканская целевая группа по приобретению вакцины и страны с низкими доходами могли планировать свои дальнейшие шаги. Глава ВОЗ ожидает, что государства, пообещавшие предоставить в качестве дара вакцину от COVID-19, выполнят свое обещание "как можно быстрее".

Теги
Тедрос Аданом ГебрейесусПандемия COVID-19
Пандемия COVID-19
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