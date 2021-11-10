Обоснование закрепления понятия "агломерация" в законе сформируют при участии АИРР

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Ассоциация инновационных регионов России (АИРР) вместе с Минэкономразвития и субъектами РФ проработают обоснование для закрепления термина "агломерация" в действующем законодательстве. Об этом сообщил ТАСС в среду директор ассоциации Иван Федотов.

Во вторник на заседании наблюдательного совета АИРР президент Татарстана Рустам Минниханов высказался о необходимости расширить перечень агломераций в субъектах и выстроить работу по их развитию на примере моногородов. Он отметил, что пока нет четкого понятия "агломерация" и ее критериев, а разработка проекта ФЗ "Об агломерациях" приостановлена.

"Есть различные мнения - нужен ли отдельный закон "Об агломерациях" или нет. Минэкономразвития уже провел эту работу, и текст закона подготовлен. Теперь нам предстоит собрать обоснованные мнения субъектов Российской Федерации о целесообразности принятия отдельного закона, или достаточно внести ряд поправок в существующие нормативные акты. Такое поручение дал вице-премьер, председатель наблюдательного совета АИРР Марат Хуснуллин. Мы, безусловно, такую справку в правительство предоставим", - сказал Федотов.

В рамках стратегии пространственного развития России в 2019 году был составлен перечень агломераций. В 2020 году Минэкономразвития РФ разработало законопроект, определяющий в том числе понятие и критерии формирования городских агломераций, но дальнейшего движения этот документ не получил.