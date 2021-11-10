Минкульт Греции и Microsoft представили проект цифрового воссоздания Древней Олимпии

АФИНЫ, 10 ноября. /ТАСС/. Проект цифрового воссоздания родины Олимпийских игр - Древней Олимпии торжественно представлен в среду на археологической площадке этого античного полиса. Проект, являющийся результатом сотрудничества Министерства культуры и спорта Греции с компанией Microsoft, представил премьер-министр Кириакос Мицотакис в присутствии президента республики Катерины Сакелларопулу, министра культуры и спорта Лины Мендони, по видеосвязи было показано приветствие президента Microsoft Брэда Смита.

Как сообщила пресс-служба премьера, проект под названием "Древняя Олимпия: общее место" появился благодаря сотрудничеству археологии и технологий, он создан с использованием искусственного интеллекта и технологий дополненной реальности. Проект позволяет зрителям со всего мира с помощью интерактивного мобильного приложения увидеть Древнюю Олимпию, какой она была более 2 000 лет назад, совершить цифровое путешествие по историческому месту с помощью компьютера или телефона, а также посетить выставку Microsoft HoloLens 2 в Олимпийском музее Афин. Проект воссоздает в цифровом виде 27 памятников, в том числе стадион, храмы Зевса и Геры, мастерскую Фидия, давая возможность посетителю пройтись по улицам святилища в один из самых важных периодов в истории.

Премьер подчеркнул на презентации проекта, что "сегодня сделан первый глобальный шаг, чтобы показать, как древняя цивилизация может встретиться с технологиями". "В январе 2020 года я впервые встретился с президентом Microsoft, мы тогда много говорили о возможности компании инвестировать в нашу страну и создавать центры хранения данных, - сказал глава правительства. - Появилась идея совместной работы над знаковым проектом. Microsoft сразу же согласилась, приняла эту идею, и выбранное нами место стало для меня очевидным. Олимпия как глобальный символ общечеловеческих ценностей, место поклонения, коллективных собраний, преодоления разногласий".

"Мы работали очень методично, - продолжил премьер - Действительно, в этом проекте археология встречается с технологиями. Столь же важен огромный потенциал, который дает нам технология для создания виртуальной и дополненной реальности, столь же важен вклад археологов. Без сотрудничества археологов, Министерства культуры, без их энтузиазма, я считаю, что этот проект не мог бы быть реализован в конечном итоге".

В свою очередь президент Microsoft заявил в видеообращении, что проект цифрового воссоздания Древней Олимпии - важное достижение в области популяризации культурного наследия. "Он объединяет человеческий фактор и передовые технологии и приглашает будущие поколения исследовать наше прошлое по-новому", - сказал Смит.

Приложение цифрового воссоздания Древней Олимпии можно загрузить на мобильных устройствах под управлением Android и iOS. Можно совершить виртуальную экскурсию по античному полису на сайте olympiacommongrounds.gr.