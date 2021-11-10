Запас свободных коек для пациентов с коронавирусом в Мурманской области составляет 19%

МУРМАНСК, 10 ноября. /ТАСС/. Около 19% коек для пациентов с коронавирусом свободно в Мурманской области, это достаточный объем, проблем с госпитализацией нет. Сейчас в Заполярье функционируют 1 194 ковидные койки, сообщили ТАСС в среду региональном оперативном штабе.

"В Мурманской области 19% ковидного коечного фонда свободно. Общий фонд для лечения пациентов с коронавирусом в стационарах Мурманской области составляет 1 194 койки, из них занято 972 (81%), свободно 222 (19%)", - сказал собеседник агентства, добавив, что коечный фонд оценивается как достаточный, проблем с госпитализацией в регионе нет.

По данным оперштаба, в регионе привились более 272,5 тыс. человек (без учета ревакцинированных и иностранных граждан). Это свыше 59% от плана. Количество заразившихся коронавирусом с начала пандемии в Мурманской области превысило 81 тыс., 2 406 человек умерли. За прошедшие сутки в области выявили 261 заболевшего.