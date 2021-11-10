ФПК восстановит ежедневное курсирование поезда Москва - Воркута

СЫКТЫВКАР, 10 ноября. /ТАСС/. АО "Федеральная пассажирская компания" (ФПК) восстановит ежедневное курсирование пассажирского поезда Воркута - Москва с 13 декабря. Об этом сообщила в среду пресс-служба администрации Воркуты, ссылаясь на ответ ФПК на очередной запрос депутата Госсовета Коми от Воркуты Руслана Магомедова.

Ранее Магомедов отмечал, что из-за оптимизации железнодорожного пассажирского сообщения с Воркутой и сокращения числа поездов купить билеты невозможно, добираться на заседания регионального парламента в Сыктывкар скоро придется "на оленях".

"С 13 декабря 2021 года будет восстановлено ежедневное курсирование поезда № 375/376 Воркута - Москва. Об этом заместитель генерального директора АО "Федеральная пассажирская компания" сообщил в своем ответе на очередной запрос депутата Госсовета Коми Руслана Магомедова о возврате прежнего графика движения скорого и пассажирского поездов сообщением Воркута - Москва и Москва - Воркута", - говорится в сообщении.

В ФПК также пояснили, что оптимизация была проведена в связи распространением коронавируса и увеличением числа возврата билетов. С вводом нового графика движения поездов на 2021-2022 годы движение пассажирского поезда Москва - Воркута и Воркута - Москва восстановлено в прежнем объеме. Кроме того, улучшено транспортное обслуживание на маршрутах Москва - Лабытнанги и Москва - Сыктывкар, которые ранее ходили два раза в неделю. С 12 декабря этого года назначен двухгруппный поезд 22/21 Москва - Лабытнанги/Сыктывкар периодичностью через день.

В конце октября Магомедов направил в адрес руководства ФПК очередной запрос, попросив незамедлительно рассмотреть вопрос о возврате московских поездов в Воркуту. Он отметил, что железная дорога в настоящее время остается главной "артерией", связывающей арктическую Воркуту, Инту и Печору с другими регионами, так как эти муниципалитеты не имеют автомобильного сообщения, а авиасообщение с Воркутой осуществляется исключительно в летний период два раза в неделю.

Воркута - заполярный угледобывающий моногород в Республике Коми с населением около 52 тыс. человек, шестой по величине за северным полярным кругом, один из опорных городов российской Арктики. В состав городского округа Воркута входят семь населенных пунктов - город и поселки. Еще семь населенных пунктов были упразднены, закрыты или преобразованы в микрорайоны Воркуты. Около 7 тыс. жителей заняты в угледобыче.