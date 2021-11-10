Кубанский госуниверситет выделит материальную поддержку каждому вакцинированному студенту

КРАСНОДАР, 10 ноября. /ТАСС/. Кубанский государственный университет выплатит материальную поддержку в размере 1 тыс. рублей каждому студенту, который полностью вакцинировался до 12 ноября. Также студентам при вакцинации выделят два дополнительных выходных дня, говорится в приказе ректора, размещенном на сайте университета.

"Обеспечить выплату материальной поддержки в размере 1 тыс. рублей каждому полностью вакцинированному до 12 ноября 2021 года от коронавирусной инфекции обучающемуся очной формы обучения, обратившемуся за такой выплатой с заявлением", - говорится в тексте документа.

Также ректор поручил деканам факультетов и директорам институтов и филиалов обеспечить до 15 декабря вакцинацию не менее 80% от общей численности обучающихся очной формы, а студентам, прошедшим вакцинацию, предоставлять два дня, свободных от посещения вуза.

За последние сутки в Краснодарском крае зарегистрировали 323 новых случая заражения коронавирусом. Всего с начала пандемии в регионе подтвердили 84 568 случаев коронавируса. 59 007 человек были выписаны с выздоровлением, 7 830 пациентов умерли.