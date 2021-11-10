Рост заболеваемости COVID-19 за нерабочую неделю в Новгородской области замедлился на 10%

ТАСС, 10 ноября. Заболеваемость коронавирусом в Новгородской области продолжает расти, однако за нерабочие дни темпы роста снизились с 22% до 12%. Об этом в среду сообщила главный санитарный врач региона Елена Никифорова на заседании оперштаба.

"44 неделя характеризуется регистрацией 2 014 случаев заболевших, что на 12% выше, чем предыдущая неделя, но темп прироста снизился, потому что 43 неделя характеризовалась приростом в 22%", - сказала Никифорова.

Глава регионального управления Роспотребнадзора отметила, что ограничительные меры, которые действуют сейчас в Новгородской области, положительно повлияли на напряженную эпидемиологическую ситуацию, вызванную коронавирусом. "Обстановка неблагополучная, но стабильная", - добавила она.

Новгородская область первой из регионов заявила о продлении нерабочих дней из-за роста числа заразившихся коронавирусом. Ковидные каникулы в области продлеваются до 15 ноября - приостанавливается торговля непродовольственными товарами, работа общепита, кинотеатров, саун, сферы бытовых услуг, ограничения вводятся на проведение развлекательных мероприятий. Запрет на проведение массовых мероприятий, работу дискотек и ночных клубов сохраняется в Новгородской области до 1 декабря, а система QR-кодов продолжит действовать в регионе для посещения общественных мест после нерабочих дней.

Всего в регионе зарегистрировали 53 249 случаев коронавируса, в том числе за последние сутки 296 случаев. После заражения выздоровел 46 181 человек, 547 умерли.