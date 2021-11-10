Непривитым пожилым жителям Петербурга ограничат доступ к общепиту и бытовым услугам

ТАСС, 10 ноября. Неработающим жителям Санкт-Петербурга от 60 лет, не прошедшим вакцинацию от COVID-19 и не получившим QR-код, ограничат доступ к заведениям общественного питания и бытовым услугам. Об этом говорится в сообщении городского управления Роспотребнадзора в среду.

"Неработающим лицам от 60 лет и старше, не прошедшим вакцинацию и не получившим уникальный QR-код, будет ограничен доступ к получению бытовых услуг и услуг общественного питания, а также ряда иных услуг", - сообщается на сайте ведомства.

При этом работающих петербуржцев старше 60 лет, не прошедших вакцинацию от коронавирусной инфекции, будут отстранять от работы, говорится в сообщении.

"Руководители организаций в срок до 15 декабря должны организовать работу по вакцинации своих сотрудников, попадающих под данную категорию, первым компонентом или однокомпонентной вакциной, в срок до 15 января - вторым компонентом вакцины. Подлежат отстранению сотрудники от работы с 16 декабря не получившие первый компонент вакцины, а с 16 января не завершившие курс вакцинации против новой коронавирусной инфекции", - отмечает пресс-служба городского управления Роспотребнадзора.

Ранее главный государственный санитарный врач Санкт-Петербурга в связи с ухудшением эпидемической ситуации в городе и увеличением числа госпитализаций подписала постановление, в котором обязала вакцинироваться ряд категорий горожан, в том числе лиц старше 60 лет и с хроническими заболеваниями.