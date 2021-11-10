Суд в Москве обязал Первый канал опровергнуть слова о причастности Шишкана к изнасилованию

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Коптевский суд Москвы в среду обязал Первый канал опровергнуть заявление, прозвучавшее в программе "Человек и закон" о том, что Олег Медведев, известный в определенных кругах по прозвищу Шишкан, причастен к изнасилованию и убийству женщины. Об этом ТАСС рассказала адвокат Елена Сенина.

"Коптевским районным судом города Москвы были удовлетворены исковые требования Олега Медведева. Иск "О признании распространенных сведений порочащими, несоответствующими действительности" к АО "Первый канал" и ООО "Человек и закон" был удовлетворен. Первому каналу придется публично опровергнуть сведения о том, что Олег Николаевич - криминальный авторитет, который "сидел" за изнасилование и убийство женщины и не платил налоги государству", - сказала она.

По ее словам, в своем иске Медведев требовал взыскать с Первого канала и ООО "Человек и закон" символическую компенсацию солидарно в 10 тыс. рублей. "Эти требования моего доверителя были полностью удовлетворены", - сказала она. Как отметила Сенина, в 1982 году Медведев проходил обвиняемым по уголовному делу об убийстве мужчины, чего никогда и не скрывал. "Информация же о его причастности к изнасилованию, убийству женщины и неуплате налогов, которую привел Первый канал в программе "Человек и закон", не соответствует действительности", - заключила адвокат.

В свою очередь в Коптевском райсуде Москвы ТАСС подтвердили, что полностью удовлетворили иск к ООО "Человек и закон", однако других подробностей не привели.

Медведев, который ранее имел фамилию Шишканов, от которой и пошло прозвище Шишкан, был задержан в июле 2019 года. В отношении него и его сообщников расследуются дела об убийствах, вымогательстве, причинении вреда здоровью, незаконном хранении огнестрельного оружия и боеприпасов, организации и участии в преступном сообществе. Под стражей находятся 17 фигурантов уголовного дела, еще пятеро объявлены в розыск и арестованы заочно. По данным следствия, Шишканов и его предполагаемые сообщники причастны к похищению и убийству районного депутата Татьяны Сидоровой, одновременно занимавшей должность гендиректора компании "Племзавод Раменское", и членов ее семьи. В конце октября следствие обнаружило тела Сидоровой и ее родных. По версии следствия, Шишканов, на момент представления материалов в суд проживавший в Раменском районе, контролировал деятельность преступных групп на территории Подмосковья, участвовал в разделе сфер в преступной иерархии, установил контроль за рядом юридических лиц, в том числе входил в состав учредителей ряда компаний, контролировал деятельность нелегальных казино. Вину в инкриминируемых ему деяниях Медведев не признает.