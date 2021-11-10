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Число выздоравливающих жителей Якутии начало превышать число заболевших коронавирусом

В республике свободны 26% ковидных коек

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Количество выздоравливающих людей начало превышать число заболевших коронавирусом в Якутии. Как сообщил глава Республики Саха Айсен Николаев, таких показателей удалось достичь в том числе благодаря объявленным ранее нерабочим дням.

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"Ситуация стабилизировалась. <…> Три недели назад недельный прирост у нас составлял 7-10%, за прошедшую неделю - 0,9%. <…> Нерабочие дни сыграли роль так же, как и сыграли роль ограничительные меры. <…> Количество выздоравливающих начало превышать количество заболевших", - сказал Николаев в эфире телеканала "Россия-24".

Он также отметил, что 26% коек в профильных госпиталях в республике свободны.

По его словам, растет число привитых людей, на что также влияет возможность посещать торговые центры только по QR-коду. Первый компонент вакцины получили 60% жителей Якутии, второй - 50% населения.

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РоссияЯкутияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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