{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Эксперт: соглашение с Ватиканом ставит вопрос о признании РФ высшего образования РПЦ

Как отметил глава Учебного комитета Московского патриархата Максим Козлов, государство признает лишь те документы, которые были выданы за последние годы церковными вузами, получившими госаккредитацию

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Соглашение Ватикана и РФ о признании высшего образования, ученых степеней и квалификаций ставит вопрос об аналогичном признании государством дипломов вузов Русской православной церкви, независимо от того, когда они были получены. Такое мнение высказал в среду ТАСС председатель Учебного комитета Московского патриархата протоиерей Максим Козлов.

Правительство России во вторник одобрило проект соглашения с Ватиканом о взаимном признании высшего образования, квалификаций и ученых степеней, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин поручил Минобрнауки подписать от имени правительства соглашение с Ватиканом. В Москве с визитом 8-10 ноября находится секретарь Святого престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер.

"Никто не подвергает с нашей стороны сомнению фундированность высшего католического образования в исторических европейских институциях, и само по себе взаимопризнание дипломов является фактором, который можно было бы приветствовать как вещь в себе. Но возникает довольно парадоксальная ситуация: все же достаточно немногочисленная, по отношению к общему количеству верующих христиан, община католической церкви в России оказывается в состоянии некоторого неравноправия по отношению к православной церкви и другим христианским деноминациям", - сказал Козлов.

Он отметил, что дипломы католической церкви теперь признаются российской стороной на всех уровнях - от бакалавриата до ученых степеней, включая и те защиты научных работ, которые состоялись в прошлом. Что касается Русской церкви, то, как, в частности, пояснил глава учебного комитета, государство признает лишь те документы о высшем образовании, которые были выданы за последние годы церковными духовными вузами, получившими государственную аккредитацию. Сейчас, по данным комитета, 15 вузов РПЦ имеют такую аккредитацию, в то же время все высшие духовные учебные заведения и значительное количество семинарий имеют государственную лицензию и ориентируются на федеральные стандарты.

"Мы, конечно же, идем по пути увеличения количества аккредитованных вузов и ориентируемся на федеральный государственный образовательный стандарт "Теология". <...> Однако же у нас есть очень большое количество священнослужителей, которые окончили наши вузы в предыдущие годы и десятилетия и, соответственно, дипломы которых, с точки зрения государства, никак не являются документами о высшем образовании. И я считаю, что эту диспропорцию в краткосрочной исторической перспективе нужно будет ликвидировать", - отметил Козлов.

Он выразил надежду, что заключение договора с Ватиканом о признании высшего образования в католической церкви "приведет к заключению аналогичного же соглашения с Русской православной церковью".

Теги
Мишустин, Михаил ВладимировичВатиканРоссия
Драгоценности тетки Николая II проданы на аукционе в Женеве за $885 тыс.
В Sotheby's сообщили, что лот, в который входили брошь и пара сережек-зажимов, оценивали в преддверии аукциона в $300-500 тыс.
Читать полностью