Эксперт: соглашение с Ватиканом ставит вопрос о признании РФ высшего образования РПЦ

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Соглашение Ватикана и РФ о признании высшего образования, ученых степеней и квалификаций ставит вопрос об аналогичном признании государством дипломов вузов Русской православной церкви, независимо от того, когда они были получены. Такое мнение высказал в среду ТАСС председатель Учебного комитета Московского патриархата протоиерей Максим Козлов.

Правительство России во вторник одобрило проект соглашения с Ватиканом о взаимном признании высшего образования, квалификаций и ученых степеней, соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Мишустин поручил Минобрнауки подписать от имени правительства соглашение с Ватиканом. В Москве с визитом 8-10 ноября находится секретарь Святого престола по отношениям с государствами архиепископ Пол Ричард Галлахер.

"Никто не подвергает с нашей стороны сомнению фундированность высшего католического образования в исторических европейских институциях, и само по себе взаимопризнание дипломов является фактором, который можно было бы приветствовать как вещь в себе. Но возникает довольно парадоксальная ситуация: все же достаточно немногочисленная, по отношению к общему количеству верующих христиан, община католической церкви в России оказывается в состоянии некоторого неравноправия по отношению к православной церкви и другим христианским деноминациям", - сказал Козлов.

Он отметил, что дипломы католической церкви теперь признаются российской стороной на всех уровнях - от бакалавриата до ученых степеней, включая и те защиты научных работ, которые состоялись в прошлом. Что касается Русской церкви, то, как, в частности, пояснил глава учебного комитета, государство признает лишь те документы о высшем образовании, которые были выданы за последние годы церковными духовными вузами, получившими государственную аккредитацию. Сейчас, по данным комитета, 15 вузов РПЦ имеют такую аккредитацию, в то же время все высшие духовные учебные заведения и значительное количество семинарий имеют государственную лицензию и ориентируются на федеральные стандарты.

"Мы, конечно же, идем по пути увеличения количества аккредитованных вузов и ориентируемся на федеральный государственный образовательный стандарт "Теология". <...> Однако же у нас есть очень большое количество священнослужителей, которые окончили наши вузы в предыдущие годы и десятилетия и, соответственно, дипломы которых, с точки зрения государства, никак не являются документами о высшем образовании. И я считаю, что эту диспропорцию в краткосрочной исторической перспективе нужно будет ликвидировать", - отметил Козлов.

Он выразил надежду, что заключение договора с Ватиканом о признании высшего образования в католической церкви "приведет к заключению аналогичного же соглашения с Русской православной церковью".