Обучение в 33 классах в школах Кирова перевели в дистанционный формат

КИРОВ, 10 ноября. /ТАСС/. Учеников 33 классов в 13 школах Кирова перевели на дистанционный формат обучения, сообщила в среду ТАСС заместитель начальника отдела эпидемиологического надзора Управления Роспотребнадзора по Кировской области Любовь Басарыгина.

"По состоянию на 10 ноября 2021 года переведены на дистанционное обучение 33 класса в 13 школах города Кирова в связи с заносом новой коронавирусной инфекции", - сказала собеседница агентства.

Ранее глава Кировской области Игорь Васильев сообщил, что благодаря нерабочим дням с 1 по 7 ноября удалось сдержать рост заболеваемости коронавирусом. При этом число госпитализаций в инфекционные стационары немного уменьшилось, хотя количество тяжелых пациентов все еще остается большим - более 300. Регион сохраняет высокие темпы вакцинации, ежедневно прививается до 8 тыс. человек. В Кировской области с 25 октября действует система QR-кодов при посещении учреждений фитнес-индустрии, салонов красоты, объектов общественного питания, развлекательной сферы, ввели обязательную вакцинацию для отдельных категорий населения. Сохраняется запрет на проведение развлекательных мероприятий и оказание услуг общественного питания с 23:00 до 06:00.

По данным сайта стопкоронавирус.рф, с начала пандемии в Кировской области выявили более 66 тыс. случаев инфицирования коронавирусом, свыше 59 тыс. человек выздоровели, 629 умерли. Иммунитет к коронавирусу сформирован у более чем 41% жителей области.