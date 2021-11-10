Корреспондент "КП в Беларуси" Можейко не выходит на связь с 1 октября

МОСКВА, 10 ноября. /ТАСС/. Корреспондент "Комсомольской правды в Беларуси" Геннадий Можейко не выходит на связь с родителями и адвокатами с 1 октября, посылки для него приходят обратно. Об этом сообщил в среду главный редактор "Комсомольской правды" Владимир Сунгоркин в интервью YouTube-каналу "Антонимы".

"С тех пор, как он оказался в Минске и его там сразу же встретили на перроне - это было 30 сентября, возможно, 1 октября, - уже там показания разнятся, и с тех пор с ним никто не разговаривал. Дальше как в фильме "Железная маска" - с ним никто не разговаривал, с ним не разговаривали адвокаты, с ним не разговаривали родители. Я разговаривал с его мамой вчера - никаких новостей. Посылки передают, их возвращают", - сказал он.

Как сообщалось, журналист издания "Комсомольская правда в Беларуси" Геннадий Можейко был задержан в ночь с 1 на 2 октября и находится в изоляторе в Минске. Об этом сообщила "Комсомольская правда" со ссылкой на слова матери журналиста. По ее данным, 1 октября в квартире ее сына по месту жительства в течение двух с половиной часов производили обыск сотрудники КГБ. В постановлении на обыск, по ее словам, были указаны статьи 130 и 369 Уголовного кодекса о разжигании расовой, национальной, религиозной либо иной социальной вражды или розни и оскорблении представителя власти.

После выхода материала Министерство информации Белоруссии заблокировало доступ к сайту kp.by. Согласно комментарию ведомства, такое решение было принято в связи с тем, что издание публиковало информацию, "способствующую формированию источников угроз национальной безопасности".

В свою очередь в Кремле выразили категорическое несогласие с таким решением белорусских властей. Как заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, данные действия "идут в нарушение принципа свободы СМИ".